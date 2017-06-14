Путин: прибытие Сноудена в РФ было неожиданным для Москвы, но выдать его США было нельзя

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Прибытие экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в Россию стало неожиданностью для Москвы, однако выдать его американской стороне она не могла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

Сноуден не собирался сдавать информацию

Стоун спросил Путина, звонил ли ему в июне 2013 года, когда стало известно, что Сноуден направляется в РФ, Барак Обама, занимавший в то время пост президента США. "Во-первых, первые контакты со Сноуденом состоялись еще в Китае, когда нам сказали, что есть человек, который хочет бороться за права человека и против их нарушения, - ответил российский лидер. - Нужно отдать должное господину Сноудену - он не собирался сдавать нам какую-то информацию, он призывал к совместной борьбе".

"И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы... быть может, я многих разочарую, может быть и вас... я сказал, что это - не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушел и пропал", - рассказал Путин.

"А потом мне, действительно, доложили, что Сноуден в самолете, который должен приземлиться в Москве, а потом он должен перейти в другой самолет и лететь далее в Латинскую Америку, - пояснил президент РФ. - Но, выяснилось, что страны, куда он должен лететь, его не очень принимают. Это первое. А второе - эта информация - не от нас, а от многих источников - попала сразу в средства массовой информации и стало ясно, что ему уже не дадут просто так долететь никуда".

Выдать не могли

Как отметил Путин, Сноуден таким образом оказался в России, в зале для транзитных пассажиров. "Он, надо отдать ему должное, человек мужественный, если не сказать немножко бесшабашный. Он некоторое время просидел у нас в зоне для транзитных пассажиров, а потом мы дали ему временное убежище", - пояснил российский лидер.

"Конечно, американская сторона просила нас о выдаче. Понятно, что мы не могли этого сделать", - указал президент. Он напомнил, что Москва ранее предлагала Вашингтону заключить соглашения, предполагавшие, в частности, взаимную выдачу преступников.

"Соединенные Штаты отказались от сотрудничества с нами в этой сфере, а по нашему закону он ничего не нарушил. Поэтому в отсутствие этого договора о взаимной выдаче, при том, что Соединенные Штаты нам никогда не выдавали преступников, которые находили убежище в США, сделать то, о чем нас просили американские партнеры, было абсолютно невозможно", - пояснил Путин. Он отказался сообщить, связывался ли с ним Обама по этому поводу.

Путин также подчеркнул, что не считает Сноудена предателем. "Ничего подобного. Сноуден - не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая наносила бы ущерб ее народу, все, что он делает, он делает публично", - указал российский лидер.

О Сноудене

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.