Путин: прибытие Сноудена в РФ было неожиданным для Москвы, но выдать его США было нельзя

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Прибытие экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена в Россию стало неожиданностью для Москвы, однако выдать его американской стороне она не могла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.
Стоун спросил Путина, звонил ли ему в июне 2013 года, когда стало известно, что Сноуден направляется в РФ, Барак Обама, занимавший в то время пост президента США. "Во-первых, первые контакты со Сноуденом состоялись еще в Китае, когда нам сказали, что есть человек, который хочет бороться за права человека и против их нарушения, - ответил российский лидер. - Нужно отдать должное господину Сноудену - он не собирался сдавать нам какую-то информацию, он призывал к совместной борьбе".
"И когда выяснилось, что мы к этому пока не готовы... быть может, я многих разочарую, может быть и вас... я сказал, что это - не к нам. У нас и так сложные отношения с США, нам не нужно дополнительных осложнений. Он просто ушел и пропал", - рассказал Путин.
"А потом мне, действительно, доложили, что Сноуден в самолете, который должен приземлиться в Москве, а потом он должен перейти в другой самолет и лететь далее в Латинскую Америку, - пояснил президент РФ. - Но, выяснилось, что страны, куда он должен лететь, его не очень принимают. Это первое. А второе - эта информация - не от нас, а от многих источников - попала сразу в средства массовой информации и стало ясно, что ему уже не дадут просто так долететь никуда".
Как отметил Путин, Сноуден таким образом оказался в России, в зале для транзитных пассажиров. "Он, надо отдать ему должное, человек мужественный, если не сказать немножко бесшабашный. Он некоторое время просидел у нас в зоне для транзитных пассажиров, а потом мы дали ему временное убежище", - пояснил российский лидер.
"Конечно, американская сторона просила нас о выдаче. Понятно, что мы не могли этого сделать", - указал президент. Он напомнил, что Москва ранее предлагала Вашингтону заключить соглашения, предполагавшие, в частности, взаимную выдачу преступников.
"Соединенные Штаты отказались от сотрудничества с нами в этой сфере, а по нашему закону он ничего не нарушил. Поэтому в отсутствие этого договора о взаимной выдаче, при том, что Соединенные Штаты нам никогда не выдавали преступников, которые находили убежище в США, сделать то, о чем нас просили американские партнеры, было абсолютно невозможно", - пояснил Путин. Он отказался сообщить, связывался ли с ним Обама по этому поводу.
Путин также подчеркнул, что не считает Сноудена предателем. "Ничего подобного. Сноуден - не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая наносила бы ущерб ее народу, все, что он делает, он делает публично", - указал российский лидер.
Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.