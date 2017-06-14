Комиссия СФ по защите государственного суверенитета подготовит первый доклад осенью

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ осенью подготовит доклад о возможных угрозах перед президентскими выборами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов.

"Думаю, осенью мы обязаны подготовить доклад, доложить его Федеральному Собранию с тем, чтобы предупредить государство и общество об угрозах в связи с попытками враждебного воздействия на подготовку и проведение президентских выборов", - сказал Климов в интервью "Российской газете".

Как пояснил Климов, комиссия займется анализом, мониторингом и работой с экспертами в области попыток внешнего вмешательства. Также члены комиссии будут работать над докладом и рекомендациями для Совета Федерации и Госдумы.

"Мы можем выходить с рекомендациями еще на какие-то площадки, в том числе международные. Далее мы готовим доклады для палаты, в которых будут содержаться, с одной стороны, выверенные цифры и факты, а с другой - конкретные предложения, которые палата может реализовать в виде законов, постановлений и так далее. Мы, естественно, не вмешиваемся в чужие внутренние дела, но можем стать теми, кто консолидирует усилия с другими странами", - отметил он.

Климов также рассказал, что комиссия планирует провести заседания "в июне, июле, затем - сразу после окончания парламентских каникул".

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что комитет предложил назначить сенатора Андрея Климова главой временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Совет Федерации сегодня соберется на 414-е пленарное заседание, в ходе которого обсудят создание временной комиссии.