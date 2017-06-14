Путин признался, что победа Трампа на выборах почти ничего не изменила

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российский президент Владимир Путин признался, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США в прошлом году почти ничего не изменила. Об этом он рассказал в одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, на основе которых снят четырехсерийный кинофильм. Один из его фрагментов опубликован после премьеры второй серии картины.
"Почти ничего", - отметил президент, отвечая на вопрос Стоуна, что же меняет победа Трамп на выборах. Путин также подтвердил слова режиссера о том, что республиканец уже четвертый американский президент, с которым будет работать российский лидер.
В размещенном на видеосервисе Youtube ролике, который посвящен предстоящему выходу на экран четвертой части фильма, также показано, как Путин рассмеялся, когда Стоун говорил о том, что якобы "Трамп у Кремля в кармане".
8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 306 из 538 выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов (в США непрямые выборы). При этом по числу голосов избирателей он проиграл кандидату демократов Хиллари Клинтон - за нее проголосовали 65,7 млн избирателей (48,07%), а за Трампа - 62,9 млн (45,99%).
Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Его премьерный показ на телеканале Showtime начался в США 12 июня и завершится 15 июня.