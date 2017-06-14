Около 50 населенных пунктов в Сирии за сутки присоединились к перемирию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти 50 населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб за сутки присоединились к режиму перемирия, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России о соблюдении режима прекращения боевых действий.

"В течение суток подписано 47 соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, выросло до 1619.

Кроме того, в бюллетене сообщается, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российскими наблюдателями в Сирии за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Дамаск. Их турецкие коллеги зафиксировали три нарушения, из них в провинции Дераа - два, в провинции Дамаск - одно.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Также в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо, местному населению выдано 1,1 тонны продовольственных наборов.