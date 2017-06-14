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Совфед перенес рассмотрение закона о создании реестра чиновников, уволенных за коррупцию

Политика
14 июня, 10:43 дата обновления: 14 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Реестр чиновников-коррупционеров планируется публиковать на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Совет Федерации перенес рассмотрение закона, которым создается реестр чиновников и силовиков, уволенных со службы в связи с утратой доверия. О принятии соответствующего решения заявил на пленарном заседании СФ глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он предложил рассмотреть этот закон на следующем заседании Совфеда. Клишас пояснил, что законом предлагается установить порядок ведения реестра, а все основные вопросы, связанные с его ведением, отнесены к компетенции правительства, которое должно принять соответствующее постановление. Комитет получил проект постановления только накануне вечером. "Мы считаем, что необходимо его серьезно дорабатывать, поскольку этот реестр затрагивает права и свободы граждан, нормы, которые требуют очень тщательного рассмотрения", - сказал сенатор.

Спикер СФ Валентина Матвиенко поддержала это предложение. "Мы не приветствуем, когда не принимаются законы прямого действия, особенно касающиеся прав и свобод граждан. Так легче: приняли рамочный закон, а потом все что угодно можно написать в нормативных актах, постановлениях правительства. Это плохая практика, и Министерству труда тоже перестраиваться надо и заботиться о защите прав граждан страны", - сказала она.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации не понимает, что будет в постановлении, достаточно ли там будут учтены вопросы защиты прав граждан. "В таком виде сегодня не можем рассматривать и принимать", - подчеркнула спикер. Она дала неделю для предоставления проекта постановления правительства, в котором будут четко прописаны все ответы на вопросы сенаторов. Иначе, по ее словам, закон на следующем заседании будет отклонен.

Смысл этого закона состоит в том, чтобы чиновники, когда-либо уличенные в коррупции, не могли получить вновь доступ к государственной службе. Реестр чиновников- коррупционеров планируется публиковать на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров.

Проектом в целом ряде законов (о прокуратуре, о таможенной службе, о военной службе, о государственной, муниципальной службе, о Следственном комитете РФ, о службе в органах внутренних дел и др.) прописываются "нормы о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для этих целей реестр". Порядок включения в реестр и исключения из него указанных сведений, порядок ведения реестра и размещения в государственной информационной системе в области государственной службы определяются правительством РФ.

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