Володин объяснил депутату из ЛДПР, что общаться нужно не с соцсетями, а с избирателями

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил самому молодому депутату Госдумы Василию Власову (ЛДПР), что общаться нужно не с соцсетями, а с избирателями, и предупредил, что работа с блогерами на коммерческой основе может оказаться для него слишком накладной.

В рамках "десятиминуток", отведенных фракциям для политических заявлений в начале пленарного заседания, Власов активно призывал депутатов взаимодействовать с блогерами и приглашал коллег прийти на некий совет блогеров в Госдуме 19 июня. Ранее глава профильного думского комитета по информационной политике Леонид Левин назвал создание этой структуры личной инициативой Власова, не имеющей отношения к решению Госдумы.

"Надо общаться не с социальными сетями, а с избирателями. А формы коммуникации выбирать эффективные, и в данном случае это могут быть и социальные сети", - отреагировал на это выступление Володин. "Но, коллега, видеоблогеры сейчас - это в том числе и бизнес, и многие из них зарабатывают так много, что вы определитесь, как вы хотите их вовлечь в эту работу", - посоветовал он.

"Если это будет у них по убеждению, и, что называется, по душе им будет и комфортно работать с депутатами и доносить то, что бы вы хотели, до молодежи через их возможности, - это один разговор. А если ценники выставят - это другой", - предупредил спикер Госдумы. "Потому что я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними", - констатировал он.

"Давайте предложения конкретные, - предложил Володин. - А то получается - намерения, намерения, намерения. Намерения должны чем-то заканчиваться". "А у нас здесь в зале есть те, кто очень популярен в социальных сетях, и они смеются, потому что мы понимаем, что это должна быть системная работа, которая под собой должна иметь основу", - подчеркнул он.