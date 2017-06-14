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Памфилова: выборные кампании вовремя стартовали в 20 регионах

Политика
14 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Региональные выборы 10 сентября станут, по словам председателя ЦИК, "генеральной репетицией перед президентскими выборами"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Региональные избирательные кампании своевременно стартовали во всех 20 субъектах России, где они запланированы на 10 сентября, ЦИК РФ будет помогать местным комиссиям "отбивать административные атаки" во время выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"В соответствии с требованиями регионального законодательства на прошлой неделе законодательными органами государственной власти на единый день голосования 10 сентября были своевременно назначены избирательные кампании по выборам высших должностных лиц 16 субъектов РФ и по выборам депутатов законодательных органов в шести регионах. <...> Таким образом, в 20 субъектах стартовали региональные избирательные кампании", - сказала она.

Памфилова пояснила, что в Удмуртии и Саратовской области одновременно пройдут и выборы глав регионов, и выборы заксобраний. "То есть выборы будут очень сложные, особенно в этих двух регионах", - заметила глава ЦИК.

Памфилова напомнила, что ранее в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие использование открепительных удостоверений и разрешающие голосовать по месту пребывания. Региональные выборы 10 сентября станут, по ее словам, "генеральной репетицией перед президентскими выборами". Руководитель ЦИК выразила надежду на то, что региональные избиркомы достойно справятся с реализацией новаций законодательства и "покажут лучшие стандарты своей работы".

"Мы будем за этими выборами пристально следить, все ныне существующие наблюдатели, наблюдательские сообщества собираются смотреть, как будут проходить выборы. <...> Надеюсь, мы минимизируем какие-либо проявления административного ресурса, не дай бог, он будет проявляться, будем помогать нашим коллегам отбивать административные атаки", - подчеркнула Памфилова.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Темы
Единый день голосования
Страны
Россия
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