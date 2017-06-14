МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия оказалась в заложниках внутриполитической борьбы в США, шанс наладить отношения между двумя странами еще не упущен, но стремительно уходит. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Россия оказалась в заложниках внутриполитической возни в США. При этом в мире устали от линии уже нескольких американских администраций на максимальное осложнение отношений с нашей страной", - сказал сенатор, добавив, что были надежды на то, что с приходом администрации Дональда Трампа отношения между странами начнут улучшаться. "Шанс на это окончательно не упущен, но стремительно уходит", - считает парламентарий. "Трампа обложили со всех сторон флажками и ему не дают двигаться вперед на российском направлении", - отметил Косачев. По его мнению, Россия избрана в качестве повода, чтобы предъявлять претензии к американскому президенту и, в конечном итоге, сформировать предпосылки для возможного импичмента.

Говоря о заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона о желании союзников США наладить отношения с РФ, Косачев отметил, что в нем нет никакой сенсации. "Мы продолжаем слышать из Вашингтона крайне противоречивые заявления. Очень часто они связаны с тем, на какой площадке были сделаны", - добавил сенатор. При этом Косачев считает заявление Тиллерсона "объективной и честной констатацией того, что происходит". Сенатор также добавил, что Россия слышит подобные заявления от большинства иностранных партнеров.