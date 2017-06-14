Бородавкин: РФ призывает Запад не затруднять санкциями работу по восстановлению Алеппо

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия призывает международное сообщество оказать содействие сирийским властям в восстановлении Алеппо, а не пытаться затруднить эту работу с помощью санкций. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин в ходе видеомоста из Женевы, посвященного освобождению Алеппо в декабре 2016 года.

"Важно, чтобы международное сообщество осознало, жители Алеппо по-прежнему нуждаются в помощи, - сказал он. - Необходимо содействовать усилиям сирийских властей по восстановлению нормальной жизни в городе, а не пытаться затруднить эту важную работу односторонними, незаконными, антигуманными санкциями и лживыми обвинениями. От этой порочной практики давно пора было отказаться".

"Мы призываем все государства, международные организации и неправительственные организации объединиться в деле содействия Алеппо, дабы жители многострадального города могли скорее забыть о перенесенных ими страданиях, и мир, спокойствие и благополучие вернулись на многострадальную сирийскую землю", - добавил Бородавкин.

Более 25 тысяч сирийских христиан вернулись в свои дома в городе Алеппо, освобожденном в декабре прошлого года от террористов, заявил Бородавкин.

"До захвата Восточного Алеппа террористами там проживало 150 тысяч христиан, - отметил Бородавкин. - После осталось всего несколько десятков. А вот сейчас в свои дома вернулись уже более 25 тысяч алеппских христиан".

Как подчеркнул постпред РФ, на совести террористов "многие и многие страшные преступления и злодеяния". Бородавкин привел свидетельство настоятеля Антиохийского православного храма Святого пророка Ильи в Алеппо отца Джабрала Азара о том, что "джихадисты уничтожали христианские святыни, пострадали 13 древних церквей - некоторые из них полностью разрушены".

Конференция по Алеппо, в которой приняли участие представили МИД и Минобороны РФ, эксперты и журналисты, приурочена к исполняющимся 23 июня шести месяцам освобождения восточной части Алеппо. О завершении операции по освобождению Алеппо заявил 23 декабря 2016 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время российские саперы помогают разминировать здания в городе. Как заявили ранее в Минобороны РФ, перед тем, как покинуть Алеппо, представители "умеренной оппозиции" минировали "буквально все", даже детские игрушки.