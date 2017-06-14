Более 12 тыс. жителей Алеппо получили помощь российских военных медиков с конца 2016 года

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 12 тысяч мирных жителей города Алеппо получили медицинскую помощь от российских военных в период с конца 2016 года по апрель 2017 года, сообщил на пресс-конференции руководитель специального военно-медицинского отряда 301-го военно-клинического госпиталя Восточного военного округа майор Роман Гузеев.
"В период работы с декабря 2016 года по апрель 2017 года медицинскими бригадами совершено 78 выездов в лагеря временного размещения беженцев, специалистами отряда оказана медицинская помощь 12 840 мирным жителям, треть из которых дети. Выполнено 742 операции, из них 492 сложных", - сказал Гузеев.
По его словам, населению за этот период было выдано более 25 тонн медикаментов и медицинского имущества.
Он напомнил, что медицинский отряд специального назначения 301-го военного клинического госпиталя Восточного военного округа был направлен в Алеппо для оказания медицинской помощи жителям города 29 ноября 2016 года. "Хочу обратить внимание, что в состав медицинского отряда были включены врачи-педиатры. Мы прекрасно понимали, что наиболее пострадавшая в ходе боевых действий категория - это дети", - отметил Гузеев.
Всего за время работы в Алеппо российскими военными медиками помощь оказана 3895 детям, в основном с минно- взрывными ранениями, ожогами, простудными и другими детскими заболеваниями, уточнил он.