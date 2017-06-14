Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст включил в реестр НКО-иноагентов фонд "Серебряная тайга"

Политика
14 июня, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Фонд занимается проектами по сохранению лесов и биоразнообразию, ландшафтному планированию, поддержке коренного и местного населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минюст России включил фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Как говорится в сообщении министерства, "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Республике Коми внеплановой документарной проверки".

Региональный некоммерческий фонд "Серебряная тайга" создан в 2002 году на основе Сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и занимается проектами по сохранению лесов и биоразнообразию, ландшафтному планированию, поддержке коренного и местного населения, восстановлению рыбных ресурсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
4
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
7
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама