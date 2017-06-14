Минюст включил в реестр НКО-иноагентов фонд "Серебряная тайга"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минюст России включил фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Как говорится в сообщении министерства, "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Республике Коми внеплановой документарной проверки".

Региональный некоммерческий фонд "Серебряная тайга" создан в 2002 году на основе Сыктывкарского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и занимается проектами по сохранению лесов и биоразнообразию, ландшафтному планированию, поддержке коренного и местного населения, восстановлению рыбных ресурсов.