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Путин: РФ с симпатией относится к Трампу ввиду его готовности восстановить отношения

Политика
15 июня, 3:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

При этом российский лидер отметил, что необходимо посмотреть, как на практике будут развиваться отношения между двумя странами

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Россия с симпатией относится к президенту США Дональду Трампу, так как он говорил о готовности восстановить отношения с Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Один из фрагментов документального фильма, снятого на основе этих бесед, был обнародован в среду.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

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"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения", - указал президент РФ. "И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы, думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: "А вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?" - сказал российский лидер.

"Мы, конечно, должны сейчас посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами, - отметил Путин. - Он (Трамп) говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?"

Показ четырехсерийной документальной ленты "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) начался на американском кабельном канале Showtime 12 июня.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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