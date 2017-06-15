Путин: РФ с симпатией относится к Трампу ввиду его готовности восстановить отношения

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Россия с симпатией относится к президенту США Дональду Трампу, так как он говорил о готовности восстановить отношения с Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Один из фрагментов документального фильма, снятого на основе этих бесед, был обнародован в среду.
"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения", - указал президент РФ. "И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы, думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: "А вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?" - сказал российский лидер.
"Мы, конечно, должны сейчас посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами, - отметил Путин. - Он (Трамп) говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом, разве это плохо?"
Показ четырехсерийной документальной ленты "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) начался на американском кабельном канале Showtime 12 июня.