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Путин: Россия должна учитывать возможность появления прорывных технологий в области ПРО

Политика
15 июня, 4:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Глава государства отметил, что шанс на достижение прорыва в сфере ПРО подстегивает гонку вооружений

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Появление в США прорывных технологий в области создания противоракетной обороны возможно, это должна учитывать Россия. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ третьей части четырехсерийного фильма состоялась в среду на кабельном канале Showtime.

На вопрос Стоуна о том, есть ли шанс на достижение прорыва в сфере ПРО, что привело бы к появлению потенциала для нанесения первого удара, последовал ответ: "Пока нет, но это возможно и мы должны это учитывать".

По словам президента России, США "хотят создать вот такой зонтик для себя". "Но это подстегивает гонку вооружений и это - очевидный факт, - добавил он. - Возникают дополнительные подозрения".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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