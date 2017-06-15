Путин: Россия должна учитывать возможность появления прорывных технологий в области ПРО

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Появление в США прорывных технологий в области создания противоракетной обороны возможно, это должна учитывать Россия. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ третьей части четырехсерийного фильма состоялась в среду на кабельном канале Showtime.

На вопрос Стоуна о том, есть ли шанс на достижение прорыва в сфере ПРО, что привело бы к появлению потенциала для нанесения первого удара, последовал ответ: "Пока нет, но это возможно и мы должны это учитывать".

По словам президента России, США "хотят создать вот такой зонтик для себя". "Но это подстегивает гонку вооружений и это - очевидный факт, - добавил он. - Возникают дополнительные подозрения".