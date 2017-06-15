Путин советует властям Украины закрыть счета в офшорах, а потом говорить о благе народа

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал руководству Украины закрыть счета в офшорных зонах, прежде чем становиться европейцами. "Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроют в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа", - заявил он во время "Прямой линии".

Отвечая на один из вопросов, российский лидер прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко 11 июня, когда украинский президент в поздравлении гражданам Украины с началом безвизового режима с Евросоюзом использовал строки Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия..."

С одной стороны Владимир Путин похвалил президента Украины за знание русской классики, но посетовал, что тот цитировал Лермонтова не полностью. "Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это четверостишье Михаила Юрьевича Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - сказал президент. - Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой, за это хвалю". И перешел к критике.

Сигнал "придуркам-националистам"

Он напомнил вторую часть стихотворения: "Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей". Путин отметил, что Лермонтов хотел улучшения внутриполитической ситуации в России и прямо говорил об этом. Однако Лермонтов написал стихотворение, когда ехал на Кавказ в действующую армию, чтобы защищать интересы Отечества. По словам президента РФ, нынешние территории Украины в то время были частью Российской империи. "Если президент Украины говорит, что он куда-то уезжает, то Лермонтов говорил обо всей России, включая и те области, которые Украиной называются, - отметил Путин. - Так что нос здесь нечего задирать".

При этом Лермонтов не уезжал за границу, а лишь перебирался в другую часть страны. "Может быть, Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается? - предположил российский лидер. - Тонко так, с оглядкой на "ура-патриотов" и на настоящих националистов-придурков, которые там бегают со свастикой, говорит: "Ребята, у меня там (в России) интересы есть, я вообще-то никуда на самом деле не собираюсь". Путин заметил, что лишь "смело предполагает", что на самом деле имел в виду украинский президент. "Скорее всего, Петр Алексеевич хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные обещания, делает выбор цивилизационный, как сейчас говорят", - допустил также российский президент.

Осторожнее среди голубых... мундиров

Разобрал глава государства и упоминание о "мундирах голубых", прозвучавшее из уст Порошенко. "Голубых (здесь президент сделал продолжительную фразу, придавшую второй смысл его словам, - прим. ТАСС) мундиров там, куда он (Порошенко) собирается, там голубых (снова пауза, лишь усилившая ощущение двусмысленности, - прим. ТАСС) мундиров больше, чем у нас", - предостерег Путин. "Пусть он (Порошенко) не расслабляется особо, как бы чего ни случилось, пусть внимательно поглядывает по сторонам, - посоветовал глава российского государства. - При этом мы ничего против "этих ребят" не имеем. Совет вам да любовь! И удачи, особенно с новобранцами!"

Комментируя эпитет "немытая" применительно к современной России, Путин напомнил, что несколько лет назад средние зарплаты в России и на Украине составляли примерно по 500 долларов в месяц. В России эта цифра к апрелю 2017 года выросла до 624 долларов, а на Украине - упала до 251 доллара. "При этом (плата за) газ (на Украине) вырос как минимум в три раза, для населения - еще больше. Горячая и холодная вода выросли под 200%, пенсии упали на 45%, - констатировал российский лидер. - Так что, что касается санитарных соображений, то если так дело дальше пойдет, то у многих людей на Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера".

"Распинают собственные дети"

Путин заявил, что в российской и украинской литературе можно найти много "ярких и жестких" примеров, которыми он мог бы ответить Порошенко. "Но я не буду этого делать из уважения к украинскому народу, из уважения к нашей общей истории", - добавил он. Путин вспомнил слова Тараса Шевченко: "Доборолась Украина до самого края - и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". "Надеюсь, что когда-то этот период в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится", - резюмировал глава государства.

Федеративное государство

В то же время президент также напомнил, что классики украинского национализма исходили из того, что Украина должна быть федеративным государством.

"У нас много друзей на Украине. Вы сейчас про Виктора Медведчука сказали. Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента Кучмы. Основным его партнером был тогда, у них и сейчас очень добрые отношения, Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку Медведев возглавлял Администрацию президента России, - сказал российский президент. - У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины".

Путин напомнил, что отец Медведчука был активным деятелем Организации украинских националистов, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился. "У него есть своя система взглядов на независимость Украины - он, конечно, горячий сторонник независимости, "незалежности" Украины - но его система взглядов основана на фундаментальных трудах украинских националистов, которые писали свои работы еще в XIX веке, потом позднее - это Грушевский, Франко, Драгоманов или что-то в этом роде, в наше время уже Черновол, - продолжил президент. - Они все исходили из того, что Украина должна быть независимой, но должна быть федеративным государством. Более того, один из них прямо писал в свое время, что чрезмерная, механическая, как он выражался, централизация приведет к внутренним конфликтам на Украине, что мы собственно сейчас и наблюдаем".

Путин отметил, что Медведчук отстаивает эту точку зрения и делает это публично, хотя кому-то на Украине это может не нравится. "Кстати говоря, эти фундаменталисты независимости Украины и украинского национализма, некоторые из них вообще не видели Крым в составе Украины. Но это так, между прочим, a propos, - добавил президент. - Но во всяком случае все выступали за федерализацию, за развитие свободы личности, за демократическое развитие украинского государства. Этой же точки зрения придерживается и господин Медведчук".

Президент отметил, что Медведчук "выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию". "Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого, имея в виду общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые и технологические возможности, кооперацию. Считает, что кооперация в экономической сфере не только возможна, но и целесообразна. Он действует, вернее, формулирует свои идеи исходя из интересов своего народа так, как он это видит", - указал он.

Президент добавил, что Медведчук не единственный на Украине, кто придерживается таких взглядов. "Сейчас мы слышали из Киева, что человек принимает участие в акциях, связанных с сохранением нашей общей памяти (речь шла о марше "Бессмертного полка" - прим. ТАСС). Такие люди как Медведчук тоже делают это, он тоже считает, что мы должны дорожить нашим общим прошлым и всем, что было позитивного в этом прошлом", - сказал Путин.