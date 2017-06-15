Путин высоко ценит позицию украинцев, помнящих об общей с Россией истории

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что очень высоко ценит позицию тех украинцев, которые помнят об общей истории, связывающей Россию и Украину. Так он прокомментировал вопрос жителя Украины о том, "почему российские телеканалы мажут одной краской" и последователей Степана Бандеры, и тех, кто "чтит общую память дедов и ходит на акции "Бессмертный полк".
"Спасибо большое за вашу позицию, за то, что вы дорожите нашей общей историей, - ответил Путин украинцу. - Мы это видим и высоко очень ценим, поверьте мне".
При этом он не согласился с тем, что в России всех украинцев "мажут одной черной краской". "Мы вообще стараемся никого не мазать никакой черной краской", - добавил президент России во время "Прямой линии".
"Такой избыточной публичной поддержкой мы боимся просто нанести какой-то ущерб и стараемся не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине", - пояснил он. "Поверьте мне, мы в состоянии оценить вашу позицию и высоко ее ценим", - заверил Путин.