МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за два часа 'Прямой линии" ответил на 27 вопросов.

Большинство обращений касались социальных проблем россиян (жилье, пособия, материнский капитал, снабжение лекарствами) и экономических вопросов (антироссийские санкции, зарплаты учителям, транспорт, промышленность).

Трижды затрагивалась тема Украины. Причем, отвечая на эти вопросы Путин не только рассказал биографию отца экс-главы администрации президента Украины Виктора Медведчука, процитировал Тараса Шевченко, но и напомнил украинскому лидеру Петру Порошенко забытые им строки из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

Несколько раз глава государства обращал внимание губернаторов и министров на необходимость решить поднятые проблемы. Так, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову поступило указание непосредственно в четверг побывать в полуразрушенном после наводнении доме одной из жительниц и посмотреть, в каких условиях вынуждены жить люди. Генпрокуратуре же дано поручение разобраться с тем, на что пошли деньги, выделенные из бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Дважды из московской студии разговор с президентом поддержали актер Сергей Безруков и режиссер Алексей Учитель, поднявшие тему "нападок" на культуру.

Лишь один вопрос Путину носил личный характер - про его внуков. Впервые президент сообщил, что недавно у него родился "второй внук", а первый уже ходит в детский сад. Глава государства попросил понять, почему он не распространяется на данную тему: нельзя привлекать внимание к малышам, они не должны расти "принцами крови", а общаться в обычной среде.