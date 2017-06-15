Рябков: отношения с США стабилизировались в крайне низкой точке

МОСКВА, ПЕКИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что российско-американские отношения стабилизировались в крайне низкой точке. Об этом он заявил ТАСС, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что отношения РФ и США ухудшаются.

"Мы внимательно отследили те высказывания, как и все, что поступает с точки зрения публичных сигналов от администрации, - сказал он. - Наверное можно сказать, что госсекретарь прав в оценке, что наши отношения переживают один из худших периодов". "Я не уверен, продолжают ли они ухудшаться, как это было сказано (госсекретарем США), скорее мы стабилизировались на этой крайне низкой точке", - добавил высокопоставленный дипломат.

О влиянии санкций

Рябков не считает, что отношения РФ и США в данный момент ухудшаются. Однако в случае кодификации антироссийских санкций Москва будет вынуждена признать их ухудшение.

"Если будут приняты шаги, которые по сути дела загоняют ситуацию в тупик, а этого исключать нельзя, я имею в виду и кодификацию санкций, которые были приняты при прежней администрации, и другие меры, тогда, конечно, с сожалением будем вынуждены признать, что оценка американской стороны относительно их (российско-американских отношений) дальнейшего ухудшения соответствует действительности", - подчеркнул Рябков.

О минских соглашениях

Вашингтон должен плотно и постоянно работать с Киевом, если он заинтересован в выполнении минских соглашений, заявил Рябков.

"Я не разделяю мнения, что минские соглашения - это отдельный вопрос, что администрация США находится вне контекста этих соглашений, - сказал высокопоставленный дипломат. - Если Вашингтон заинтересован в выполнении минских соглашений, он должен плотно и постоянно работать в пользу этого с Киевом. Без этого ничего не получится".

Рябков добавил, что "чем дольше продолжается пробуксовка, связанная с деструктивной линией киевских властей, тем меньше шансов, что соглашения могут быть в принципе выполнены". "Возможно кто-то в Вашингтоне, особенно в Конгрессе, заинтересован в этом, чтобы потом по дурной традиции возложить ответственность на российскую сторону, - предположил замглавы МИД РФ. - Но мы привыкли к такого рода действиям".

"Не считаем, что этот настрой части политической элиты США, работающий только на деструктив, каким-то образом имеет отношение к нашей последовательной линии, - добавил Рябков. - Это их собственное отклонение от дипломатической и политической нормы. Когда это отклонение будет скорректировано, когда этот настрой будет преодолен, судить не берусь".

"Конечно, это не помогает выправлению улучшения двусторонних отношений с США, но такова реальность и с ней придется иметь дело", - заключил он.

О "санкционных волнах"

Рябков сообщил, что в сумме Россия подверглась уже 35 "санкционным волнам" со стороны США. Он констатировал, что это постоянное "примитивное возвращение Вашингтона к обанкротившим себя приемам" санкционного давления демонстрирует низкий уровень политической культуры.

"Довольно давно испытываем на себе эти (санкицонные) меры. Суммарно к России уже было применено около 35 санкционных волн", - информировал он.

По мнению Рябкова, это подтверждает то, что у ряда политиков в Вашингтоне "отсутствует способность к творческому подходу к решению сложных международных вопросов".

"Это примитивное рефлекторное откатывание к одним и тем же давно обанкротившимся приемам, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Сегодняшний уровень политической "культуры" в США крайне низок, об этом приходится только сожалеть".

Ранее сенат Конгресса США поддержал включение поправки об ужесточении антироссийских санкций в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Иран.

Американские законодатели также планируют лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе, по Сирии и Украине.

О саммите БРИКС

Саммит стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в этом году 3-5 сентября в Китае, ожидает "огромный успех", уверен замглавы МИД.

"Уже сейчас мы уверены, что саммит в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь) будет иметь огромный успех", - приводит его слова Центральное китайское телевидение.

Сообщается, что в ходе завершившейся сегодня в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) встречи шерп БРИКС основное внимание было уделено вопросам политической безопасности, экономическому сотрудничеству, а также гуманитарным и культурным обменам. По итогам переговоры стороны пришли к заключению, что странам - членам БРИКС следует содействовать модернизации механизмов глобального экономического управления, а также принять практические меры для укрепления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и финансов.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года, следующий пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).