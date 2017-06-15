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Москалькова: присяга при приеме в гражданство РФ должна иметь "высокоэмоциональную часть"

Политика
15 июня, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека также считает, что в законодательстве должно быть описание процедуры ее принятия, возраст, с наступлением которого возможно ее принятие и порядок хранения присяги

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Текст присяги при приеме в российское гражданство должен состоять из двух частей: правовой и "высокоэмоциональной". Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Госдуме.

"На мой взгляд, клятва (присяга) должна состоять из двух частей. Первая - высокоэмоциональная часть, которая будет свидетельствовать о том, что торжественно клянется гражданин России уважать историю, культуру и традиции России. Вторая - правовая часть: готов соблюдать законы и выполнять обязанности российского государства", - сказала Москалькова.

При этом она отметила, что в законодательстве, кроме самого содержания присяги, должно быть описание процедуры ее принятия, возраст, с наступлением которого возможно ее принятие и порядок хранения присяги.

В Госдуме объявлен конкурс на создание текста присяги при приобретении гражданства РФ, участие в котором могут принять все желающие. Как ранее сообщал ТАСС председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, проект клятвы может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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