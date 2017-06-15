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Кандидатом от "Единой России" на выборах главы Карелии стал врио главы региона Парфенчиков

Политика
15 июня, 19:50 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Артур Парфенчиков назвал выдвижение большой честью и ответственностью

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ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карельское региональное отделение партии "Единая Россия" выбрало врио главы Карелии Артура Парфенчикова кандидатом на участие в выборах главы региона. Такое решение было принято в четверг на партийной конференции по итогам тайного голосования, передает корреспондент ТАСС.

"Артур Олегович, мы поздравляем вас с выдвижением от партии "Единая Россия" кандидатом на должность главы Республики Карелия. Мы понимаем, что у нас впереди очень важная, ответственная избирательная кампания и, безусловно, совместная дальнейшая работа", - сказал секретарь отделения партии Элиссан Шандалович.

Парфенчиков в свою очередь поблагодарил членов партии за доверие. "Для меня большая честь, большая ответственность быть выдвинутым от лица партии на выборы главы Карелии. Большая часть моей жизни связана с республикой. Находясь на ответственных должностях в Москве, я никогда не терял связь с республикой, всегда помнил о своей малой родине", - отметил врио главы региона.

Ранее в республике проходило предварительное партийное голосование, в котором, помимо Парфенчикова, участвовали кандидатуры ректора Петрозаводского государственного университета Анатолия Воронина и сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутата Законодательного собрания Карелии Анны Лопаткиной. По итогам тайного голосования, за Парфенчикова проголосовали 59 делегатов конференции, Лопаткина и Воронин набрали по шесть голосов, один бюллетень был признан недействительным.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ. Выборы главы республики пройдут 10 сентября 2017 года.

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