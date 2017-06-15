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МИД РФ: разногласия Индии и Пакистана по Кашмиру должны решаться на двусторонней основе

Политика
15 июня, 20:25 дата обновления: 15 июня, 20:30 UTC+3

В дипведомстве обратили внимание, что Россия, как и все мировое сообщество, "заинтересована в том, чтобы отношения между Индией и Пакистаном были добрососедскими"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Разногласия между Индией и Пакистаном по вопросу Кашмира должны решаться на двусторонней основе. Об этом заявили в четверг в МИД РФ.

"В связи с появившимися в ряде пакистанских СМИ со ссылкой на официального представителя МИД ИРП сообщениями о готовности России выступить посредником в урегулировании кашмирского вопроса хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается принципиальной и неизменной: разногласия между Исламабадом и Нью-Дели должны решаться ими на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве обратили внимание, что Россия, как и все мировое сообщество, "заинтересована в том, чтобы отношения между Индией и Пакистаном были добрососедскими". "Это напрямую способствовало бы укреплению региональной стабильности и безопасности, развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в четверг официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария сообщил, что российская сторона заявила о готовности способствовать снижению напряжения в отношениях Нью-Дели и Исламабада. В индийском внешнеполитическом ведомстве эту информацию опровергли, подчеркнув, что Индия не получала никакого предложения о российском посредничестве.

Отношения между Пакистаном и Индией остаются напряженными с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Главной проблемой в двусторонних отношениях стала кашмирская - территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между этими станами.

На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов и обстрелах индийской территории, Пакистан отвергает эти обвинения.

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