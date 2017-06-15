Россия раскритиковала США, страны Евросоюза и Украину за нарушения прав и свобод

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ЖЕНЕВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Делегация России на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве раскритиковала в четверг США, ряд стран Евросоюза и Украину за нарушения прав и свобод. Выступая на заседании, представитель российской делегации Евгений Устинов призвал СПЧ уделить внимание этому вопросу, преодолев "географическую несбалансированность" в своей работе.
"США похищают людей по всему миру, стремятся распространить свои законы на другие государства, в мировых масштабах попирают право на частную жизнь", - сказал дипломат. Существование изолятора в Гуантанамо он охарактеризовал как "настоящий позор для этой страны, представители которой пафосно говорят здесь о ее мессианской роли в правах человека".
Устинов обратил также внимание на достигшую "угрожающих масштабов" в ЕС ксенофобию. "Продолжается эксплуатация, в том числе сексуальная, мигрантов. В криминальные цепочки вовлекаются дети и подростки", - сказал он. Высокий уровень" сексуального насилия и проблемы привлечения виновных к ответственности в этой сфере" отмечаются, в частности, в Швеции, Дании и Великобритании.
Коснувшись "грубейших нарушений прав меньшинств в странах Прибалтики", дипломат подчеркнул, что "на фоне намеренно раздуваемой властями русофобии предпринимаются неправомерные шаги по сокращению русскоязычного информационно-образовательного пространства". В Эстонии, Латвии, Литве и Польше, продолжил он, "преследуется инакомыслие, осуществляется давление на СМИ, блогеров и активистов-правозащитников по идеологическим мотивам".
Говоря о "стремительно ухудшающейся правозащитной ситуации на Украине", представитель российской делегации напомнил о том, что "власти этой страны душат свободу слова, терроризируют и физически уничтожают оппозицию и правозащитников, поощряют неонацизм и ксенофобию, вводят драконовские ограничения на пользование интернетом, развязали и ведут уже три года войну против своих же сограждан на юго-востоке страны". Российская делегация считает, что СПЧ "давно пора взяться за исправление перекоса в своей работе, обратив внимание на все эти нарушения прав человека". Сейчас в Совете "критика сфокусирована на развивающихся странах", констатировал Евгений Устинов.