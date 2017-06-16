Путин: на результаты выборов в США не могла повлиять ни одна страна

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Россия не занималась хакерскими взломами и не могла, как и все другие страны, повлиять на ход выборов в США. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"Мы не занимались никакими хакерскими взломами, - заявил глава российского государства. - И трудно себе представить, чтобы любая другая сторона, даже включая такую страну, как Россия, могла серьезно повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты".

"А то, что неустановленные хакеры вскрыли проблему внутри Демократической партии - не думаю, чтобы это серьезно повлияло на ход избирательной кампании и на результат, - добавил он. - Да, эти неустановленные хакеры вскрыли проблему внутри Демократической партии. Но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. То, что руководительница исполнительного комитета - или как он там называется в Демпартии - подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это - правда".

"Поэтому хакеры здесь не при чем, - подчеркнул президент России. - Это - внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. И те люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателя. Но они этого не сделали".

На реплику Оливера Стоуна о том, что даже президент Трамп говорил о том, что Россия осуществляла кибервзломы, Путин ответил: "Я не понимаю, что значит - Россия взломала... Я слышал и другие его заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно, человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером. И при этом можно так показать траффик - движение всех этих атак, что не поймешь откуда они происходили".

По словам Путина, американские спецслужбы не подкрепляют какими-либо конкретными данными свои утверждения о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. "Одна спецслужба говорит о высокой степени возможности вмешательства России, - заметил он. - Другая говорит, что не такая высокая степень уверенности. Только они делают выводы, исходя из анализа ситуации, ничего конкретного".

"Это мне напоминает то, на чем строится неприятие, ну, не знаю, какого-то этноса... Ну, скажем, антисемитизм. Если кто-то чего-то не умеет делать, кто-то в чем-то проявляет неспособность решить проблему - виноваты всегда евреи у антисемитов за их собственные промашки, - отметил Путин. - У тех людей, которые так настроены к России, у них во всем всегда виновата Россия".

Победа Трампа на выборах

По словам российского лидера, итоги президентских выборов в США свидетельствуют о том, что американские избиратели ожидают серьезных перемен в политике.

"Судя по всему, народ в Соединенных Штатах ожидает каких-то серьезных изменений, - сказал он. - И это касается вопросов безопасности, вопросов борьбы с безработицей и создания новых рабочих мест в стране. Это касается защиты традиционных ценностей, ведь в значительной степени США - пуританская страна, по крайней мере, глубинка США".

Путин отметил, что Трамп в ходе предвыборной кампании сумел затронуть души американских избирателей. "И Трамп, и его команда очень грамотно выстроили свою избирательную кампанию, - сказал Путин. - Они знали и точно понимали, где их избиратель, в каких именно штатах большее количество выборщиков".

"Когда я смотрел его предвыборные речи, то думал - он явно перегибает по некоторым вопросам, - продолжал Путин. - Но оказалось, что он прав. Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть. И никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты".

По его мнению, "те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне". "Но, что уж совсем плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда наставила столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу, - добавил Путин. - Но на самом деле мы не ждем ничего революционного".

Возможность улучшения отношений с США

Возможность улучшения российско-американских отношений с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа сохраняется, но многое зависит от того, как будет действовать вашингтонская бюрократия, сказал Путин.

Режиссер отметил, что Путину ранее приходилось вести дела с президентами Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и теперь - с Дональдом Трампом. "Что изменилось?" - спросил он.

"Почти нечего, - последовал ответ российского президента. - Жизнь вносит коррективы. Но у нас везде, а в Соединенных Штатах тем более, очень сильна бюрократия и она, собственно, правит миром".

На вопрос о том, есть какая-то возможность изменения двусторонних отношений при Трампе, Путин ответил образно: "Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

"О, это очень по-русски", - отреагировал на это Оливер Стоун.

"Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения, - продолжал президент России. - И когда журналисты из разных стран пытались задавать мне вопросы и думали, что сейчас они меня на чем-то поймают, я всегда спрашивал: "А вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?"

"Конечно, мы сейчас должны посмотреть, как будут развиваться отношения на практике между нашими странами, - продолжал президент России. - Он (Трамп) говорил о восстановлении экономических связей, о совместной борьбе с терроризмом. Разве это плохо?"

Общие угрозы

По словам Путина, терроризм, бедность и деградация окружающей среды представляют угрозы как для России, так и для США. "Мы поддерживали борьбу США за независимость, мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, - напомнил он. - Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству".

"В конце концов, мы накопили столько ядерного оружия, что это тоже стало угрозой для всего мира, - подчеркнул Путин. - Нам не мешало бы об этом немножко подумать. Нам есть, над чем работать".