Путин: антироссийски настроенные деятели, подобные сенатору Маккейну, живут прошлым

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн и другие подобные ему деятели, настроенные явно антироссийски, живут прошлым и не хотят понять, как быстро меняется мир. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.
"Ну, конечно, в США много таких, как сенатор, к сожалению, - отметил президент России. - На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Да-да, я не шучу. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны".
"Но вы знаете, в Древнем Риме был известный деятель Марк Порций Катон Старший, который все свои речи, с чего бы ни начинал, заканчивал одним и тем же: "Карфаген должен быть разрушен", - напомнил Путин. - Люди с такими убеждениями, как у сенатора, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое. Оно все время тащит их назад".