Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Иосиф Сталин является сложной исторической фигурой, попытки представить его в чрезмерно негативном ключе предпринимаются с целью нападок на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.
На вопрос о его отношении к Сталину, российский лидер ответил: "Вы знаете, известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, но когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны".
"А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной, как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Вот он был очень гибкий человек. Но, я думаю, что в душе его отношение к Сталину не менялось никогда", - добавил Путин.
"Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом", - подчеркнул президент РФ.
"Что касается его демонизации, вот в английской истории был такой деятель как Кромвель. Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Ну и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании", - продолжил Путин.
"Наполеона вообще боготворят, - констатировал российский лидер. - Что он сделал? На волне революции пришел к власти, и не только восстановил монархию, а объявил себя еще и императором и привел Францию к национальной катастрофе, к полному поражению. Таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории больше, чем достаточно".
"Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина - это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию, - подчеркнул Путин. - Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?"
Как указал президент, "Россия капитально изменилась". "Конечно, наверное, в сознании что-то остается, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников", - добавил он.
Путин подытожил, что считает Сталина "сложной фигурой". На вопрос о том, восхищались ли Сталиным отец и мать Путина, президент России ответил: "Ну, конечно, я думаю, что подавляющее большинство граждан бывшего Советского Союза восхищались Сталиным".