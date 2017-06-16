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Путин: в конце своей деятельности администрация Обамы напоминала ЦК КПСС

Политика
16 июня, 5:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

По словам президента РФ, особенное сходство наблюдалось, "когда они друг друга награждали орденами и звездами"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Администрация Обамы в конце своей деятельности напоминала ЦК КПСС периода застоя. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ последней части четырехсерийного фильма состоялся в четверг на кабельном канале Showtime.

"Я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами, - отметил Путин. - Особенно когда они награждали друг друга орденами. Это было очень смешно, честно говоря. Для меня тогда стало ясно, что у них (у администрации) не остается времени для принятия каких-то серьезных решений".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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Обама, Барак Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
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