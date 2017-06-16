СК РФ возбудил еще три дела по фактам обстрела Донбасса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрела Донбасса из тяжелых видов вооружений. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сказала она.

По данным следствия, "с 7 по 13 июня украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам, расположенным по улице Луговского города Донецка, в городах Кировске и Стаханове". В результате обстрелов погибли два мирных жителя, в том числе пенсионерка 1937 года рождения, еще два человека получили ранения, разрушены семь домов, а также сооружения на территории одного из заводов.

"Лица, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, - подчеркнула Петренко. - Очевидно, что они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования".

Следователи Следственного комитета в рамках действующего законодательства устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.