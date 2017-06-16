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В Москве удивлены заявлением Тиллерсона о беспокойстве по поводу сближения РФ и Турции

Политика
16 июня, 12:52 дата обновления: 16 июня, 13:10 UTC+3

Россия и Турция - соседи, отметил глава МИД РФ

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что сближение России и Турции вызывает в США беспокойство, удивляет Москву.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я удивился, когда прочитал о том, что он выразил обеспокоенность сближением России и Турции, - сказал министр. - Непонятно, о чем идет речь, потому что РФ и Турция - соседи, Россия и Турция развивают свое двустороннее сотрудничество, успешно преодолев известный период охлаждения в отношениях по известным причинам".

"Россия и Турция вместе с Ираном и другими странами активным образом сотрудничают по урегулированию сирийского кризиса, - отметил глава МИД РФ. - Каким аспектом нашего сближения Рекс Тиллерсон озабочен, я не знаю".

Лавров указал, что ни в двустороннем компоненте отношений Москвы и Анкары, ни в многосторонних совместных действиях он не видит каких-либо аспектов, которые могли бы вызывать озабоченность у тех, кто искренне заинтересован в продвижении на международной арене равноправного взаимодействия между всеми заинтересованными странами на основе общепризнанных норм международного права.

"Поэтому остается только гадать, но это дело неблагодарное в отношении того, что мы слышим сегодня из Вашингтона, - продолжил глава российского дипведомства. - Если вдруг американцам будет интересно конкретно поинтересоваться у нас, у наших турецких партнеров каким-то конкретным вопросом, которые у них вызывают обеспокоенность, мы, безусловно, будем готовы ответить, потому что скрывать нам нечего, мы развиваем отношения с Турцией транспарентно и полностью легитимно".

15 июня Тиллерсон, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что американская администрация "обеспокоена по поводу взаимодействия Турции с Россией". 

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