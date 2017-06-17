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Путин: Анатолий Собчак был здравомыслящим человеком и был против распада СССР

Политика
17 июня, 0:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

По словам российского лидера, с точки зрения идеологии первый мэр Санкт-Петербурга был демократом

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Mikhail Klimentyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был подлинным демократом и выступал категорически против распада Советского Союза. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в интервью, которое стало основой документального фильма "Интервью с Путиным" и изданной одноименной книги. Премьерный показ фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Хочу вам сказать, что Собчак был абсолютно чистосердечным, здравомыслящим человеком. С точки зрения идеологии он был демократом, но он был категорически против развала Советского Союза", - отметил Путин, слова которого приводятся в переводе на английский язык.

Отвечая на реплику режиссера по поводу ситуации в России в 1990-х годах, президент акцентировал внимание, что в то время наряду с появлением первых признаков роскоши "система социальной защиты была уничтожена полностью", "целые отрасли экономики перестали функционировать", "система здравоохранения была разрушена", "Вооруженные силы находились в отчаянном положении, а миллионы людей оказались за чертой бедности". "И об этом также нужно помнить", - отметил Путин.

Он также рассказал о роли Собчака в его решении уволиться в 1991 году из органов КГБ СССР. Как пояснил Путин, сама ситуация, когда сотрудник органов становится помощником известного демократического деятеля, была чревата уроном репутации этого политика. "Но меня очень удивила его реакция на мои слова, когда он сказал мне: "О, для меня это ничего не значит".

"Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство, - попыткой государственного переворота. Я не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", - отметил также президент России. По его словам, Собчак, который был тогда мэром Ленинграда, "позвонил председателю КГБ СССР и попросил отпустить меня". Разрешение было дано "через пару дней".

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