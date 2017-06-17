Путин: стратегия США и НАТО при проведении маневров на границе с Россией не меняется

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не видит каких-либо изменений в стратегии США и НАТО в вопросах, касающихся проведения военных учений вблизи от границ с Россией. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.
"Могли бы вы сообщить что-то новое об учениях США и НАТО на границах России, - спросил режиссер. - Были ли какие-то изменения, например, в Польше?"
"Я бы сказал нет, - ответил президент России (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Это, скорее, психологический эффект, чем военный. С военной точки зрения это не вызывает тревоги, но это - подрыв доверия в политическом процессе, который позволил бы нам взаимодействовать и, конечно же, то, что мы наблюдаем - это не является позитивным. Это может нанести ущерб нашим отношениям".