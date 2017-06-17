Канада и РФ наметили диалог по совместной борьбе с терроризмом на консультациях в Оттаве

ОТТАВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Представители МИД России и Канады провели консультации в Оттаве и наметили диалог по вопросу совместной борьбы с терроризмом. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс- секретарь российского посольства в Канаде Кирилл Калинин, подчеркнув, что это первые переговоры подобного рода между Москвой и Оттавой с 2014 года.

"В столице Канады состоялись российско-канадские межмидовские консультации по проблематике борьбы с терроризмом, - сказал он. - В ходе встречи на уровне глав департаментов ведомств стороны обстоятельно обменялись оценками актуальных террористических угроз России и Канады, в частности исходящих от возвращающихся в места постоянного проживания иностранных террористов-боевиков".

Калинин добавил, что глава Бюро по безопасности и разведке МИД Канады Дэвид Дрейк и руководитель департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев обсудили также возможности развития антитеррористического взаимодействия на международных площадках, прежде всего в ООН и Глобальном контртеррористическом форуме.

"По итогам переговоров зафиксирована обоюдная заинтересованность в продолжении диалога по антитеррористической тематике. Канадской стороне передано приглашение продолжить переговоры в ходе следующего раунда консультаций в Москве", - добавил дипломат, не уточнив сроков их проведения.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.