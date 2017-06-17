Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канада и РФ наметили диалог по совместной борьбе с терроризмом на консультациях в Оттаве

Политика
17 июня, 5:42 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Канадской стороне передано приглашение продолжить переговоры в ходе следующего раунда консультаций в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Представители МИД России и Канады провели консультации в Оттаве и наметили диалог по вопросу совместной борьбы с терроризмом. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс- секретарь российского посольства в Канаде Кирилл Калинин, подчеркнув, что это первые переговоры подобного рода между Москвой и Оттавой с 2014 года.

"В столице Канады состоялись российско-канадские межмидовские консультации по проблематике борьбы с терроризмом, - сказал он. - В ходе встречи на уровне глав департаментов ведомств стороны обстоятельно обменялись оценками актуальных террористических угроз России и Канады, в частности исходящих от возвращающихся в места постоянного проживания иностранных террористов-боевиков".

Калинин добавил, что глава Бюро по безопасности и разведке МИД Канады Дэвид Дрейк и руководитель департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев обсудили также возможности развития антитеррористического взаимодействия на международных площадках, прежде всего в ООН и Глобальном контртеррористическом форуме.

"По итогам переговоров зафиксирована обоюдная заинтересованность в продолжении диалога по антитеррористической тематике. Канадской стороне передано приглашение продолжить переговоры в ходе следующего раунда консультаций в Москве", - добавил дипломат, не уточнив сроков их проведения.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Канада Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
2
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей
3
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
4
Бюро по вопросам этики США опубликовало финансовую декларацию Трампа за 2016 год
5
В Москве задержан таксист, взявший с чилийского журналиста 50 тыс. рублей за поездку
6
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
7
Отношения Кубы и США в 2015-2017 гг. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама