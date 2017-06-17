Канада и РФ наметили диалог по совместной борьбе с терроризмом на консультациях в Оттаве

LA Times: судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри ФишерОбщество 17 июня, 5:45
Игрок: все футболисты сборной Австралии счастливы быть в России на Кубке конфедерацийСпорт 17 июня, 5:30
Пентагон подтвердил информацию о ранениях командира эсминца ВМС СШАПроисшествия 17 июня, 3:48
Британские власти выделили погорельцам Grenfell Tower более $6 млнОбщество 17 июня, 2:17
Свидлер и Непомнящий выступят за сборную России на чемпионате мира по шахматамСпорт 17 июня, 1:27
Футболист Макеев продолжит карьеру в "Ростове"Спорт 17 июня, 1:04
Путин: Анатолий Собчак был здравомыслящим человеком и был против распада СССРПолитика 17 июня, 0:50
Оливер Стоун назвал Владимира Путина "отличным руководителем" для РоссииМеждународная панорама 17 июня, 0:34
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людейПолитика 17 июня, 0:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Представители МИД России и Канады провели консультации в Оттаве и наметили диалог по вопросу совместной борьбы с терроризмом. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс- секретарь российского посольства в Канаде Кирилл Калинин, подчеркнув, что это первые переговоры подобного рода между Москвой и Оттавой с 2014 года.
"В столице Канады состоялись российско-канадские межмидовские консультации по проблематике борьбы с терроризмом, - сказал он. - В ходе встречи на уровне глав департаментов ведомств стороны обстоятельно обменялись оценками актуальных террористических угроз России и Канады, в частности исходящих от возвращающихся в места постоянного проживания иностранных террористов-боевиков".
Калинин добавил, что глава Бюро по безопасности и разведке МИД Канады Дэвид Дрейк и руководитель департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев обсудили также возможности развития антитеррористического взаимодействия на международных площадках, прежде всего в ООН и Глобальном контртеррористическом форуме.
"По итогам переговоров зафиксирована обоюдная заинтересованность в продолжении диалога по антитеррористической тематике. Канадской стороне передано приглашение продолжить переговоры в ходе следующего раунда консультаций в Москве", - добавил дипломат, не уточнив сроков их проведения.
Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.