Три кандидата на выборы губернатора подали документы в избирком Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. По состоянию на субботу, 17 июня, три кандидата на выборы губернатора Севастополя подали свои документы в Севастопольскую городскую избирательную комиссию. Об этом ТАСС сообщили в городском избиркоме.

"По состоянию на сегодняшний день три кандидата на должность губернатора Севастополя подали в Севастопольскую городскую избирательную комиссию свои документы для участия в выборах - это врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Роман Кияшко от КПРФ", - сказали в городском избиркоме.

Как сообщили в избиркоме, сейчас все подавшие документы проводят сбор подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр. Для этого необходимо собрать 12 подписей депутатов севастопольских муниципалитетов, общее число которых составляет 120 человек.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября 2017 года. Ранее глава города избирался Заксобранием Севастополя из числа кандидатур, предложенных президентом.