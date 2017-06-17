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Партия роста намерена выдвинуть минимум 150 кандидатов на муниципальных выборах в Москве

Политика
17 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Глава столичного отделения партии Владимир Сенин сообщил, что 90% всех кандидатов на муниципальных выборах в Москве от Партии роста - это мужчины

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, планирует выдвинуть не менее 150 кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщил зампредседателя партии, руководитель столичного отделения Владимир Сенин.

"Мы поставили себе KPI (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) и хотели бы, чтобы у нас было выдвинуто минимум 150 кандидатов в муниципальные депутаты", - сказал он на съезде партии.

Сенин напомнил, что партия в марте запустила кампанию по привлечению потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты. На сегодняшний день, по его словам, подано 573 заявки от сторонников партии. Из них 187 человек, по последним данным, согласились на выдвижение, документы 123 кандидатов сейчас проверяют юристы.

Глава столичного отделения сообщил, что 90% всех кандидатов на муниципальных выборах в Москве от Партии роста - это мужчины. Все претенденты имеют высшее образование, а каждый десятый уже участвовал в избирательных кампаниях. Средний возраст кандидата - 35 лет.

Сенин проинформировал, что 27 июня состоится конференция московского отделения партии, на которой будут утверждены кандидаты в муниципальные депутаты

Как сообщали ранее в Московской городской избирательной комиссии, выборы депутатов муниципальных советов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 125 районах (во всех, кроме района Щукино). Сенин уточнил, что всего в столице будет замещаться около 1490 муниципальных депутатских мандатов.

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