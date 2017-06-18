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Лавров примет участие во встрече глав МИД БРИКС в Пекине

Политика
18 июня, 0:05 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, июня. /ТАСС

Предстоящая встреча развивает традиционную практику ежегодной "сверки часов" между пятью министрами иностранных дел "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН

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ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в Пекине 18-19 июня.

Как сообщили в МИД РФ, "в центре внимания встречи будет широкий круг наиболее актуальных проблем поддержания международного мира и стабильности, мировой экономики, вопросы взаимодействия и координации подходов стран БРИКС в сложных условиях глобальной турбулентности". "Министры проведут углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования острых международных конфликтов, в том числе в Сирии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, активизации совместной работы по противодействию угрозе международного терроризма", - указали в российском дипведомстве.

В российском Министерстве иностранных дел добавили, что предстоящая встреча развивает традиционную практику ежегодной "сверки часов" между пятью министрами иностранных дел "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН и отвечает все более интенсивной динамике событий в международных делах.

В Министерстве иностранных дел Китая, принимающего встречу, отметили, что она позволит активизировать экономическое взаимодействие между странами БРИКС и продвинуться в решении важных международных вопросов.

В преддверии встречи глав МИД БРИКС в Пекине прошло заседание шерп и су-шерп стран объединения. Его главными темами стали шаги по укреплению стратегического взаимодействия и подготовка к неформальной встрече лидеров на полях саммита Группы двадцати в июле в Гамбурге и IX саммиту БРИКС 3-5 сентября в городе Сямэнь.

Россия и БРИКС

В Москве традиционно отмечают приверженность объединения принципам неделимости безопасности, укрепления международной стабильности во всех измерениях. Общими для стран БРИКС принципами в этой сфере являются уважение международного права и центральной роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела.

В последние годы новый импульс получило экономическое сотрудничество благодаря запуску Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов БРИКС с общим капиталом в 200 млрд долларов.

Страны БРИКС совместно работают в преодолении глобальных вызовов современности. Как отметили в МИД РФ, "пятерка" выступает за реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата.

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