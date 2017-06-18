Генсовет "Единой России" выдвинул кандидата на довыборы в Госдуму по Кингисеппскому округу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" выдвинул зампредседателя правительства Ленинградской области Сергея Яхнюка кандидатом на довыборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу.

Довыборы в этом округе проводятся, поскольку победивший на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года спикер нижней палаты парламента 6-го созыва Сергей Нарышкин сложил мандат в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

Как пояснял ранее секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов, по уставу партии "выдвижение (кандидата) может осуществляться только решением Генсовета, тайным голосованием".

На предварительном голосовании партии по отбору кандидатов на выборы (так называемых праймериз), прошедшем 28 мая, в округе победил заместитель председателя областного правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. В соответствии с результатами предварительного голосования, именно его кандидатура была выдвинута 18 июня. "Была проведена широкомасштабная процедура голосования, восемь кандидатов участвовали, была высокая явка, превысившая 9%, достаточно активно проходили дебаты. Мы выдвинули достойного кандидата, будем надеяться на поддержку избирателей", - заявил журналистам по итогам Генсовета Неверов.

Он также уточнил, что документы на выдвижение Яхнюка будут сданы в избирательную комиссию 19 июня.

Кингисеппский одномандатный округ

Кингисеппский одномандатный округ включает семь муниципальных районов региона (Кингисеппский, Сланцевский, Лужский, Волосовский, Ломоносовский районы, г. Сосновый Бор и часть Гатчинского района). Численность избирателей составляет почти 419,5 тыс. человек. К округу также приписан зарубежный участок Бонн-1 на территории Германии.