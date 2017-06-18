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"Единая Россия" решила передать мандат Сафина секретарю Чувашского отделения Малову

Политика
18 июня, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Секретарь Генсовета "Единой России" Серегей Неверов пояснил, что вакантный мандат передается "в ту же региональную группу"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" решила передать мандат теннисиста Марата Сафина, по собственному желанию сложившего с себя полномочия депутата Госдумы, секретарю регионального отделения партии в Чувашии Николаю Малову. Такое решение принято на прошедшем заседании Президиума Генсовета партии.

Секретарь Генсовета "Единой России" Серегей Неверов пояснил, что вакантный мандат Сафина передается "в ту же региональную группу (федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму - прим. ТАСС) под номером 16, в которую входят Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Чувашия, а также Нижегородская область. "Это следующий кандидат, который идет в списке этой региональной группы - Малов Николай Владимирович", - сказал Неверов.

7 июня Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление было принято большинством голосов.

Ранее Сафин сообщил ТАСС, что написал заявление об отказе от думского мандата. Как пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, это может быть связано с "режимом работы Госдумы седьмого созыва, который требует полной сосредоточенности на работе депутата" и вряд ли допускает "совмещение со спортивной и общественной деятельности".

Позднее во фракции единороссов информировали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Сафину стать своим советником на общественных началах по вопросам спорта. Теннисист подтвердил журналистам, что принял это предложение.

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Сафин, Марат Мубинович Неверов, Сергей Иванович
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