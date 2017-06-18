Калининградский избирком принял документы от кандидата на пост губернатора области от КПРФ

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Калининградской области в воскресенье приняла документы от кандидата на пост губернатора региона на досрочных выборах 10 сентябя Игоря Ревина, выдвинутого региональным отделителем КПРФ. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"18 июня в рабочую группу Избирательной комиссии Калининградской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора, обратился Игорь Ревин. 17 июня он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на конференции Калининградского областного отделения КПРФ", - говорится в сообщении.

Ревин является первым секретарем Калининградского обкома КПСС. Ему выдано письменное подтверждение о приеме документов и разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования избирательного фонда. Он также получил право начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

14 июня документы на выдвижение на должность Губернатора Калининградской области представила Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением в Калининградской области политической партии «Российской экологическая партия "Зеленые". Известно, что в субботу определилось регионального отделение ЛДПР, выдвинув кандидатом координатора отделения Евгения Мишина. Его документы в избиркоме ожидают в ближайшие дни.

Решением Калининградской областной думы досрочные выборы губернатора области назначены на 10 сентября 2017 года. Согласно решению регионального парламента, голосование будет проходить на два часа дольше обычного - с 7 до 21 часа по местному времени, ранее оно проходило с 8 до 20 часов. В облизбиркоме сообщили, что нарушений федерального законодательства в этом нет.

В настоящее время регионом руководит Антон Алиханов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора 6 октября прошлого года. Ранее он заявлял о намерении принять участие в избирательной кампании. В марте этого года Алиханов был выдвинут региональным отделением "Единой России" для участия в предварительном партийном голосовании по выборам губернатора.