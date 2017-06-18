ЦИК РФ: голосование на выборах во Франции идет пассивно, но без нарушений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Второй тур парламентских выборов во Франции проходит без нарушений, но при очень низкой явке и пассивности населения. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС член Центризбиркома России Василий Лихачев. Он следил за ходом первого тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже, сейчас наблюдает за голосованием дистанционно, находится в контакте с представителями посольства РФ во Франции.

"Нарушений (на выборах) нет, есть безразличие, пассивность, инерционность", - сказал он.

Это, по мнению Лихачева, не характерно для французского общества, "которое всегда воспринимало демократию и как осуществление установленных конституционных прав, и как существование некой цивилизационной оппозиции".

Член ЦИК РФ полагает, что на выборах во Франции реализуется "гнетущий избирательный сценарий", который будет иметь серьезное политическое значение для переустройства французского общества и может сказаться "в той или иной мере на проведении внешнеполитического курса Франции, в том числе в рамках Европейского союза".

Лихачев отметил, что явка избирателей во втором туре "еще ниже, чем неделю назад в первом туре". "Самую серьезную озабоченность вызывает поиск ответа на вопрос, как (президент Франции Эмманюэль) Макрон справится с укреплением власти и авторитета", - подчеркнул он.

По данным на 17:00 по местному времени (18:00 мск) явка избирателей составляет 35,33%.

Кто борется за места в Национальном собрании

Выборы в нижнюю палату парламента проводятся во Франции по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов - по числу депутатских мандатов. Избранным считается кандидат, завоевавший большинство голосов.

По данным AFP, на места в Национальном собрании претендуют 1146 политиков. Из них 457 представляют президентское надпартийное движение "Республика на марше", которое объединяет сторонников Макрона.

Правоцентристскую оппозиционную партию "Республиканцы" представляют во втором туре парламентских выборов 263 кандидата, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 120, левое движение "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 67, правившую до недавнего времени Социалистическую партию - 65 претендентов.