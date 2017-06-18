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На пост главы Марий Эл зарегистрированы два кандидата

Политика
18 июня, 22:57 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 18, июня. /ТАСС

10 сентября в республике пройдут досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов государственного собрания

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ЙОШКАР-ОЛА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь регионального политического комитета политической партии "Гражданская платформа" Андрей Смышляев и председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко представили в ЦИК Марий Эл документы о выдвижении кандидатами на должность главы региона. Об этом  сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Марий Эл.

"Андрей Смышляев... и Наталия Глущенко стали кандидатами на должность главы Республики Марий Эл, представив 17 июня 2017 года в ЦИК Марий Эл документы о выдвижении", - говорится в сообщении.

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл по приему и проверке документов, представляемых кандидатами на должность главы Республики Марий Эл, проверила документы на предмет их соответствия перечню, установленному законом, и выдала письменную справку - подтверждение получения представленных документов.

В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года в республике пройдут досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл шестого созыва.

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