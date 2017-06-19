РФ рассчитывает на закрепление практики встреч глав МИД БРИКС

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на закрепление практики проведения встреч министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), которые позволяют обсудить международные вопросы и подготовить повестку для встреч лидеров "пятерки". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии встречи министров иностранных дел БРИКС в столице КНР.

"Считаю важным перед приближающимися контактами наших лидеров в Гамбурге и перед саммитом в Сямэне обсудить острые международные проблемы и кризисы, согласовать наши позиции, - сказал Лавров. - Рассчитываю, что практика проведения таких самостоятельных встреч министров иностранных дел закрепится в работе нашей "пятерки".

Лавров выразил уверенность в том, что предстоящий в сентябре в китайском Сямэне IX саммит БРИКС будет способствовать дальнейшему повышению общих усилий стран БРИКС в преодолении глобальных вызовов. "Желаем китайским друзьям удачи в подготовке к саммиту, - добавил глава МИД РФ. - Со своей стороны будем максимально содействовать обеспечению его результативности".