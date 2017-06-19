Более 70 муниципальных избирательных кампаний пройдут на Ямале 10 сентября

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 70 избирательных кампаний пройдут на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 10 сентября. Жители региона будут выбирать муниципальную власть, сообщили в пресс-службе ямальской избирательной комиссии.
"В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет 71 избирательная кампания. В основном жители будут выбирать муниципальных и глав поселений на ближайшие пять лет, также состоятся довыборы депутата Законодательного собрания округа", - отметили там.
Как сообщил ТАСС глава ямальского избиркома Андрей Гиберт, финансирование избирательных кампаний осуществляется из средств муниципальных бюджетов. "Пока точную общую сумму сказать сложно. Организацией предварительного голосования в труднодоступных местах, где проживают оленеводы и рыбаки, также занимаются районные власти. Впервые на избирательных участках будут внедрены технологии голосования с использованием машиночитаемого кода - QR-кода", - уточнил Гиберт.
Территория Ямало-Ненецкого автономного округа полностью относится к Арктической зоне РФ. Население региона - более 530 тыс. человек.