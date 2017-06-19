Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вопрос дипсобственности РФ будет обсуждаться с замгоссекретаря США 23 июня

Политика
19 июня, 12:38 дата обновления: 19 июня, 12:48 UTC+3

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что обсудит на встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном 23 июня ситуацию вокруг российской дипсобственности.

"Вопрос будет обсуждаться, без всяких сомнений, очень подробно, детально, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Хотели бы увидеть идеи, которые помогут нам выйти из этого абсолютно ненормального состояния, когда мы доказываем очевидные вещи".

Как сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, законодатели США должны понять, что никто их "приказы" "из-под палки" выполнять не будет. "Важно то, что по-прежнему не видно понимания среди американских законодателей столь же простого, как и в ситуации с российской дипсобственностью, обстоятельства, что под давлением никто ничего не делает, - сказал он. - Из-под палки, по принуждению никто не будет выполнять никакие приказы, пусть даже они исходят с Капитолийского холма в Вашингтоне".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
4
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
5
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
6
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама