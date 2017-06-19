Вопрос дипсобственности РФ будет обсуждаться с замгоссекретаря США 23 июня

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что обсудит на встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном 23 июня ситуацию вокруг российской дипсобственности.
"Вопрос будет обсуждаться, без всяких сомнений, очень подробно, детально, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Хотели бы увидеть идеи, которые помогут нам выйти из этого абсолютно ненормального состояния, когда мы доказываем очевидные вещи".
Как сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, законодатели США должны понять, что никто их "приказы" "из-под палки" выполнять не будет. "Важно то, что по-прежнему не видно понимания среди американских законодателей столь же простого, как и в ситуации с российской дипсобственностью, обстоятельства, что под давлением никто ничего не делает, - сказал он. - Из-под палки, по принуждению никто не будет выполнять никакие приказы, пусть даже они исходят с Капитолийского холма в Вашингтоне".