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В Совфеде призвали США не мешать уничтожать боевиков в Сирии

Политика
19 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Константин Косачев отметил, что американские "усилия" в Сирии только помогают боевикам

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Действия возглавляемой США коалиции в Сирии носят провокационный характер и осложняют борьбу с боевиками. Такое мнение высказали в понедельник члены Совета Федерации, комментируя инцидент с сирийским истребителем.

Ранее агентство SANA сообщило, что ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракки на севере республики.

Как отметил глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев, "усилия" США в Сирии только помогают боевикам. "Не можете помочь, хотя бы не мешайте. Вы не с теми воюете: не сирийская армия совершает теракты в европейских столицах", - написал он на своей странице в Facebook. Сенатор также добавил, что две последние новости из САР - об уничтожении лидера (запрещенной в РФ террористической группировки) ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и о сбитом истребителе - "убедительно доказывают, кто и чем занят в Сирии".

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия коалиции во главе с США провокацией. "Понятно, что ни о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию", - сказал он журналистам.

"Похоже, что США при Дональде Трампе - это источник качественного нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире", - заключил парламентарий.

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