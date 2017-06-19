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Рябков: законодатели США должны понять, что никто не будет выполнять их "приказы"

Политика
19 июня, 12:54 дата обновления: 19 июня, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Замглавы МИД РФ отметил, что "тенденция к все более широкому применению национального законодательства США за пределами своих границ" распространяются все более широко

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Законодатели США должны понять, что никто их "приказы" "из-под палки" выполнять не будет. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Дата заседания встречи совместной комиссии Ирана и "шестерки" не определена, - сказал он. - Думаю, что все в "группе шести" и Иран внимательно следят за тем, как продвигается в Вашингтоне обсуждение законопроекта (о новых санкциях против Ирана - прим. ТАСС)".

"Важно то, что по-прежнему не видно понимания среди американских законодателей столь же простого, как и в ситуации с российской дипсобственностью, обстоятельства, что под давлением никто ничего не делает, - продолжил Рябков. - Из-под палки, по принуждению никто не будет выполнять никакие приказы, пусть даже они исходят с Капитолийского холма в Вашингтоне".

По его словам, это касается и Ирана, и России, и любой другой страны.

"К сожалению, тенденция к все более широкому применению национального законодательства США за пределами своих границ, их методик и инструментов для устрашения предпринимателей, компаний по всему миру в ситуации, когда США не хочется, чтобы эти организации законно и легитимно сотрудничали с кем-то еще, такого рода методики распространяются все более широко, - обратил внимание заместитель министра. - Но американцы тем самым наносят ущерб прежде всего себе".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран Россия
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