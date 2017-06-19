Матвиенко считает, что Макрону будет сложно реализовывать предвыборные обещания

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Победа на парламентских выборах во Франции возлагает на президента страны дополнительную ответственность. Однако, несмотря на парламентское большинство, Эмманюэлю Макрону будет сложно реализовать свои предвыборные обещания. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя итоги прошедшего накануне во Франции голосования.

"Французы возлагают на Макрона большие надежды. Давно в истории Франции такого не было, чтобы президент получил парламентское большинство. Те обещания, которые Макрон давал на выборах, надо реализовывать. Теперь (президенту) не на кого ссылаться, потому что его партия получила абсолютное большинство", - сказала спикер журналистам.

Она добавила, что ответственность Макрона перед избирателями выросла многократно. "При том, что у Франции 100-процентный долг от ВВП, ему будет сложно реализовывать программы, которые были озвучены (снижение налога на бизнес)", - отметила сенатор.

Матвиенко при этом подчеркнула, что итоги парламентских выборов свидетельствуют и о полном провале социалистов. "Партия социалистов провалилась полностью, французы разочаровались в той политике, которую вел президент Олланд", - заметила спикер. Она также указала на низкую явку, которая, по ее мнению, свидетельствует о потере интереса французов к политике.

Второй тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции в воскресенье. Убедительную победу на них одержало пропрезидентское объединение "Республика на марше", выступающее в альянсе с центристским Демократическим движением. В общей сложности они получили 350 из 577 мест и образуют абсолютное парламентское большинство, на основе которого будет сформировано правительство.

Партия "Национальный фронт", в первом туре ставшая третьей по популярности, собрав в целом по стране 13,1% голосов, по итогам второго раунда смогла провести в нижнюю палату по одномандатным округам лишь восемь своих кандидатов. В их числе лидер партии Марин Ле Пен и ее заместитель Луи Алио, впервые получившие депутатские мандаты.