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Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "глупой и аморальной" политикой

Политика
19 июня, 16:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, июня. /ТАСС

Глава Крыма считает принятое решение позором Европы и проявлением тоталитарного мышления

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов считает продление санкций Европейского Союза проявлением тоталитарного мышления со стороны западных лидеров, которые уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор.

"Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика. Она вредит всем и, в конечном счете, ведет к хаосу в международных отношениях", - написал Аксенов в понедельник в Facebook.

Он отметил, что реальные последствия экономических санкций со стороны ЕС в отношении Крыма "ничтожны", поскольку серьезных иностранных инвестиций здесь не было и в украинский период. Аксенов отметил, что сейчас важно донести правду о Крыме до общественности западных стран.

"Нам скрывать нечего. Мы осознаем как свою историческую правоту, так и абсолютную юридическую безупречность решения о воссоединении с Россией, принятого на мартовском референдуме 2014 года", - отметил он. По словам Аксенова, за прошедшие три года в российском Крыму побывали десятки зарубежных делегаций из десятков стран, сотни политиков, бизнесменов, журналистов.

"Мы видим, как благодаря народной дипломатии меняется общественное мнение в странах ЕС. Авторитетные политические и общественные деятели Европы заявляют о законном праве крымчан на самоопределение и необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России. Этот процесс будет набирать обороты", - считает он.

Аксенов отметил, что Крым открыт для сотрудничества и всегда рад гостям. "У нас в России говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Призываю европейцев не верить мифам и приглашаю в российский Крым", - написал Аксенов.

Санкции против Крыма

ЕС 19 июня 2017 года на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Они включают запрет на импорт в Евросоюз любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение в регионе недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

Санкциями запрещен экспорт в Крым товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму Санкции в отношении России
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