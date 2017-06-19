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Политолог: разрабатываемый в Раде закон является шагом в сторону от реинтеграции Донбасса

Политика
19 июня, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что законопроект отражает склонность Киева выбрать не политико-дипломатический путь решения конфликта, о котором говорят депутаты

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса, разрабатываемый Верховной радой по поручению президента Украины, будет иметь прямо противоположный эффект в глазах жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Такое мнение в комментарии ТАСС выразил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Последние инициативы администрации Порошенко по подготовке специального закона о реинтеграции Донбасса нельзя считать "привлекательным предложением" для жителей ДНР и ЛНР, - сказал эксперт. - Скорее наоборот - как очевидный шаг в сторону от реинтеграции".

По мнению Чеснакова, подобная инициатива является ответной реакцией на введенную ранее в ЛНР и ДНР гуманитарную программу по воссоединению Донбасса, в рамках которой, в частности, республики выплачивают пособия ветеранам Великой Отечественной войны, а также приглашают жителей подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей посетить медицинские учреждения ДНР и ЛНР. "В последние месяцы наблюдается рост популярности этих программ среди жителей подконтрольных Киеву территорий", - добавил он.

При этом политолог подчеркнул, что законопроект отражает склонность Украины выбрать не политико-дипломатический путь решения конфликта, о котором говорят депутаты: "Силовые компоненты проекта нового закона в части отмены АТО и введения военного положения свидетельствуют о готовности Киева к силовому решению проблемы Донбасса. Однако любые шаги в этом направлении будут расцениваться как нарушение минских соглашений".

Чеснаков также считает, что смена названия силовой операции Украины в Донбассе не поможет президенту. "Порошенко либо нужно реализовать "Минск-2", либо признать свою ответственность за то, что эти договоренности не реализуются", - указал он.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Петра Порошенко. Предполагается, что президент будет иметь право (без разрешения Рады) вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам заместителя главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Раде Алексея Гончаренко, документ также предусматривает невозможность проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

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