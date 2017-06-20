Путин встретится с членами Общественной палаты нового состава

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с членами Общественной палаты шестого состава. 19 июня состоялось первое пленарное заседание Палаты нового созыва, на котором секретарем был избран журналист Валерий Фадеев. Также Общественная палата утвердила 19 комиссий, которые будут работать в ее составе, и две межкомиссионные группы.

Секретарями Общественной палаты предыдущего, пятого, состава были Александр Бречалов и Вячеслав Бочаров. Бречалов находился на этом посту до апреля 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Удмуртии. После ухода Бречалова бразды правления палатой взял первый замсекретаря Бочаров.

После избрания секретарем ОП Фадеев сообщил журналистам, что одним из направлений деятельности Палаты станет активизация работы региональных общественных палат, так как большинство из них "находится под давлением властей", губернаторов. По мнению Фадеева, в регионах часто выбирают людей, "которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение". Он призвал региональных общественников "увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости", а также заявил о намерении привлекать к работе в качестве экспертов бывших кандидатов в члены ОП, не вошедших в ее новый состав.

Кроме того, он подтвердил готовность реализовать планы по укреплению института Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), контролирующих соблюдение прав человека в местах лишения свободы. Занимавший ранее пост секретаря ОП РФ Александр Бречалов неоднократно призывал решить проблему финансирования деятельности ОНК, в частности поездок в места лишения свободы, которые находятся в сотнях километрах от областных центров. Фадеев высказался и за усиление контроля за чистотой рядов ОНК, напомнив, что в прежние годы в ряде регионов возникали скандалы в связи нарушением законодательства некоторыми членами ОНК.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели - помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.

Новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента 20 марта, 84 - делегированы общественными палатами субъектов Федерации, еще 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования. В частности, по президентской квоте в новый состав вошли академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин.