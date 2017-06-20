Глава МИД России проведет в Москве переговоры с французским коллегой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в российской столице переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Рабочий визит французского министра в Россию состоится в развитие договоренностей об активизации двустороннего сотрудничества, достигнутых в ходе переговоров в Версале 29 мая 2017 г. между президентами обеих стран.

"В ходе переговоров Лавров и Ле Дриан подробно рассмотрят текущие вопросы российско-французских отношений, - отметили накануне визита в МИД РФ. - Будут обсуждаться совместные шаги по налаживанию взаимодействия на антитеррористическом треке, состоится обмен мнениями по тематике урегулирования наиболее актуальных международных проблем, включая ситуацию на Украине, в Сирии, в Ливии, в Сахаро-Сахельском регионе и на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также "сверят часы" по повестке дня Совбеза ООН, в котором Франция и Россия тесно сотрудничают в качестве постоянных членов".

"Франция - один из ведущих партнеров России в Европе и мире, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Между двумя странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах, безусловно, оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественного характера. Вместе с тем имеется общее понимание необходимости более полного задействования имеющегося потенциала развития российско- французского взаимодействия по самому широкому спектру направлений".

Экономическая составляющая

Возобновление в январе 2016 г. работы российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) дало важный сигнал бизнесу. Его очередное заседание прошло в Москве 14 марта 2017 г. Торговые связи между Россией и Францией постепенно восстанавливаются: по итогам 2016 г. по сравнению с 2015 г. они увеличились на 14,1% до $13,3 млрд. Рост продолжается и в 2017 году - в первом квартале он составил 23,7%, достигнув $3,3 млрд.

Стабильно увеличивается объем накопленных французских инвестиций в Россию. По итогам 2016 г. он вырос на 43,9% с 10 до $14,4 млрд. Франция находится на седьмом месте по объему накопленных инвестиций в российскую экономику.

"Деловые круги двух стран выражают заинтересованность в выправлении имеющихся негативных тенденций, связанных с санкционным давлением ЕС, - обратили внимание в МИД РФ. - Ни одна из порядка 500 французских компаний за последние три-четыре года не ушла из России, ни один крупный совместный проект не был свернут".

Гуманитарное сотрудничество

"Большое внимание в ходе переговоров будет уделено важности поддержания высокой динамики двусторонних культурных и гуманитарных контактов, изучению условий для вовлечения в них представителей гражданского общества, в том числе ученых, преподавателей, молодежи и студентов", - сообщили в дипведомстве.

Вступление в силу 1 мая 2017 года Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о развитии молодежных обменов, а также возобновившая работу российско- французская Комиссия по вопросам сотрудничества в области культуры, образования и молодежных обменов призваны оказать позитивное влияние на совместную деятельность на данных направлениях.

Будут обсуждены также перспективы реализации новых "перекрестных" инициатив, в том числе Года русского и французского языков, а также литературы на русском и французском языках (2018-2019 гг.).

Соратник Олланда

Жан-Ив Ле Дриан - один из самых влиятельных политиков в Социалистической партии и один из ближайших соратников бывшего президента Франции Франсуа Олланда, в правительстве которого он с 2012 по 2017 гг. занимал пост министра обороны. Новый премьер-министр Эдуар Филипп, назначенный избранным 7 мая президентом Эмманюэлем Макроном, доверил ему должность министра Европы и иностранных дел. Таким образом Ле Дриан стал единственным министром Олланда, который продолжил работу в правительстве при его преемнике Макроне.