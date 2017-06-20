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КПРФ намерена выдвинуть 1,5 тыс. кандидатов на муниципальные выборы в Москве

Политика
20 июня, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Для полного замещения мандатов партии не хватает 161 кандидата

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. КПРФ планирует выдвинуть на муниципальные выборы в Москве 1502 кандидатов - ровно по количеству замещаемых мандатов. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Он напомнил, что выборы муниципальных советов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 столичных районах (во всех, кроме района Щукино - прим. ТАСС) и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности в результате выборов будут замещены 1502 мандата, отметил Рашкин.

"У нас на сегодняшний день набран и готовится в выборам 1341 кандидат в депутаты. Не хватает для полного замещения мандатов 161 кандидата в 45 районах", - сказал руководитель горкома.

Он добавил, что в районах, где недостает кандидатов, идут собеседования: первичные организации и местные отделения отбирают претендентов. "Мы надеемся, что к выдвижению - это будет 1 июля на конференции - у нас будет 100-процентное замещение вакантных должностей для выдвижения кандидатов в депутаты", - подчеркнул Рашкин.

По его словам, лозунг КПРФ на местных выборах в столице будет звучать так: "Вся власть - муниципальным советам".

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