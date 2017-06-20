Косачев: "план Тиллерсона" может стать как платформой для диалога, так и барьером

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев приветствовал намерение США разработать конкретный план для налаживанию отношений с Россией. Однако, по его мнению, программа Тиллерсона может стать как платформой, так и препятствием для диалога.

О том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложено три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с РФ, сообщил американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте. Ранее BuzzFeed также публиковал неподтвержденные материалы о якобы имеющихся связях Дональда Трампа с Россией. По данным СМИ, в первом пункте плана акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ, во втором речь идет о налаживании взаимодействия с РФ по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Третий касается сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией.

"О так называемом плане Тиллерсона пока известно исключительно в виде утечек в СМИ. Однако предположить, что за этим есть нечто конкретное, вполне можно. Если такое намерение уже обретает черты стратегии и плана - это интересно вдвойне, потому что появляется нечто, с чем можно работать", - сказал журналистам Косачев. Вместе с тем он подчеркнул, что "три пункта Тиллерсона могут быть как платформой для диалога, так и барьером для него же".

Вопрос - в американской интерпретации

В частности, сенатор обратил внимание на первый пункт, в котором говорится о желании убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США". "Могу вполне ответственно заявить, что ни одни действия России не были специально направлены против США. Поэтому проблема не в "агрессивных действиях России", а, во-первых, в американской интерпретации наших шагов и, во-вторых, в том, как США трактуют свои интересы", - подчеркнул парламентарий.

"Второй пункт - общение с российской стороной по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию и КНДР, а также кибербезопасность, также является вопросом интерпретации", - добавил сенатор. "Если Сирия - то здесь не может быть темы, как воевать против законных властей этой страны, а вот к совместным действиям против террористов мы призываем давно и настойчиво. Кибербезопасность - если это исключительно тема "как бороться с русскими хакерами", то этого явно недостаточно для диалога, в остальном мы, конечно же, готовы. Особенно учитывая тот процент кибератак, который происходит с территории США", - заметил сенатор.

При этом третий пункт плана - поддержание стратегической стабильности с Россией - Косачев назвал приоритетным. "Здесь Россия и США - мировые лидеры, и от них двоих максимально зависит ситуация в сфере разоружения и контроля над вооружениями", - пояснил Косачев. Сенатор напомнил, что Москва пробовала начать "перезагрузку" с предыдущим президентом США именно с этой темы, и отметил, что "результат был". Нет препятствий к тому, чтобы стартовать такие же переговоры с администрацией Трампа", - заключил парламентарий.